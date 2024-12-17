Manisa Büyükşehir Belediyesi, meclis kararı ile belirlenen Gelir Tarifesi Fiyat Ücretlerini güncelledi. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları döküm ücreti ve dolgu amaçlı hafriyat toprağı izin ücreti geri kullanım (dolgu malzemesi) izin ücretinde yeni tarifeler belirlendi. Kaçak yapılan dökümleri de engellemek için adım atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kamera sistemini en kısa sürede devreye alacak. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre sağlığının korumak, doğanın kirlenmesini önlemek ve kaçak hafriyat dökümünü engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan hafriyat ve inşaat çalışmaları sonrasında ortaya çıkan hafriyat atıklarının bertarafının sağlanması için İnşaat/Yıkıntı Atıkları ve Hafriyat Depolama sahaları oluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bunların takibinde kullanılan Hafriyat Yönetim Sistemi’ni de aktif olarak kullanıyor.

01 Ocak 2025 tarihi itibari ile müttehitler ve hafriyat şirketleri Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden araçlarının anlık durumlarını kontrol edebilecek, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgelerini yenilenen sistem üzerinden düzenlenecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 01 Ocak 2025 tarihine kadar Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgelerini düzenlemiş ve İzin Ücreti ödenmemiş veya düzenlenmemiş olan Kabul Belgelerinin ücreti 2025 Yılı Gelir Tarifesi Ücretleri üzerinden değerlendirileceği bilgisi verildi. 2024 yılı hafriyat bertaraf ücretlerinin son ödeme tarihi 27 Aralık olarak duyuruldu.

2025 yılı tarifeleri belirlendi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile belirlenen Gelir Tarifesi Fiyat Ücretlerinde güncelleme yapıldı. 2024 yılı ücret tarifesinde 55 TL olan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları döküm ücreti 2025 yılında metreküp başına 80 TL, 2024 yılında 8 TL olan dolgu amaçlı hafriyat toprağı geri kullanım (dolgu malzemesi) izin ücreti 2025 yılında 24 TL olarak belirlendi.

Firmalar ile Görüşme Yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi üzerine hafriyat firmaları ve müteahhitler ile görüşme yapıldı. 2025 yılı yeni ücret tarifesi ve çalışma planı üzerine müteahhitler ve firma temsilcileri bilgilendirildi. Müteahhitler ve firma yetkilileri tarafından Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’ne girilen bilgiler, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri yetkilileri tarafından kontrol edilerek onaylanacak. Teyit edilen ve onaylanan bilgilerin ardından hafriyat ve inşaat atıklarının bertarafı sağlanacak.

Kaçak Hafriyata Kamera Önlemi Alınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından, hafriyat ve inşaat atıklarının kontrolü, uydu takip sistemi üzerinden anlık olarak gerçekleştiriliyor. Takip sisteminin yanında tadilat atıklarının alınması için yıllık ortalama 300 civarı talebi değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıllık ortalama 7 bin 500 – 8 bin çuvallı molozu alarak bertarafını sağlıyor. Firmalardan gelen taleplerde ise yıllık 1 – 1 buçuk milyon metreküp hafriyatının bertarafı, merkez ve Salihli, Akhisar, Turgutlu, Gördes, Saruhanlı, Soma, Kırkağaç ve Ahmetli hafriyat sahalarında sağlanıyor. Merkezde yer alan Kersen geri dönüşüm sahasında kullanılan mobil kırıcı ile beton atıklarının geri dönüşümü sağlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bireysel kişilerin ya da küçük firmaların, belirlenen bertaraf alanlarının dışına atıklarını habersiz dökmesinin önüne geçmek için yeni bir adım attı. Özellikle şehrin dışında kalan ücra alanlar ve bu alanlara giden yollar üzerine yerleştirilecek kamera sistemleri ile kaçak hafriyat, inşaat ve moloz atıklarının dökülmesi önlenecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kaçak döküm ile mücadelesinde etkili olması beklenen yeni sistemin en kısa süre içerisinde devreye gireceği bildirildi.