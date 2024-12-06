Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi işbirliğiyle Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi ortaklığı ile Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri sanatseverleri eşsiz eserlerle buluşturdu.

Akhisar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahne aldığı ve şef Mehtap Gönüldaş’ın yönettiği etkinlik, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşti. Koronun ve solistlerin performansları izleyicilerden tam not aldı.

Müzikseverler, Türk Sanat Müziğinin en güzel eserleriyle seslendirildiği bir gece yaşadı. Zarif şarkılar ve güçlü yorumların birleştiği konser, Manisalı sanatseverlerin hafızalarında unutulmaz bir hatıraya dönüştü.

“O GÜN SÖZ VERMİŞTİ BİZE, BU GÜN GERÇEK OLDU”

Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri sonunda sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bu güzel gecenin düzenlenmesinde emeği geçen, seçimden önce verdiği sözü tutarak bizleri destekleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e gönülden teşekkür ediyoruz. Seçimden önce kendisiyle bir araya gelmiştik, Ferdi Başkan o gün bize bir söz verdi. Seçim çalışmalarının ardından tekrar geldik, öyle güzel ve muhteşem bir geçeydi ki. O gün söz vermişti bize, bu gün gerçek oldu. İnşallah gelecekte daha güzel konserlerde, daha büyük etkinliklerde tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkür ediyoruz “ dedi.