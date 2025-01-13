Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), sınav stresine karşı mücadele eden Alaşehirli öğrenciler için “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” semineri düzenledi.MANİSA (İGFA) - Seminerle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan gençlerin sınav sürecindeki stres ve kaygılarını hafifletmek hedeflendi.

Sınav Kaygısı ve Motivasyon Semineri, Büyük İlgi Gördü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını her alanda uygulayarak, düzenlediği kurs, seminer ve etkinliklerle geleceğin daha umut dolu bireylerinin yetişmesine katkıda bulunmayı sürdürüyor. MABEM tarafından düzenlenen “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” seminerleri de öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir sınav süreci geçirmelerine olanak tanırken onlara geleceğe daha umutla bakabilme imkânı sunuyor. Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde MABEM Rehber Öğretmeni Cem Durak tarafından verilen “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” semineri, büyük ilgi gördü. Durak, öğrencilere, sınav kaygısıyla başa çıkma, odaklanma ve motivasyonlarını artırma konusunda uygulamalı öneriler sunarak, sınav sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yönelik rehberlik yaptı. Psikolojik destekle zenginleştirilen seminerde, gençlerin akademik başarılarını artırmalarının yanı sıra geleceğe daha güvenle bakmalarına da katkı sağlamak amaçlandı.

Kişisel Gelişim Destekleniyor

Seminere katılan MABEM Müdürü Mehmet Yavaşer, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencileri bu önemli dönemde yalnız bırakmadıklarını belirterek, başarı dileklerini iletti. Yavaşer, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sadece sınavlarda değil, hayatın her alanında başarıya ulaşmaları ve geleceğe umutla bakmaları için güçlü bir temel oluşturduğunu da belirtti. Mehmet Yavaşer, gençlere yönelik destekleyici çalışmaların, sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu ifade ederek, yalnızca akademik başarıya odaklanmadıklarını ve gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek için çeşitli programlar düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.