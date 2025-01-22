Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (MASMEK) eğitim alan 738 el sanatları öğrencisinin yıl boyunca ürettiği eserlerin yer aldığı 2024 dönem sonu sergisi, Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.MANİSA (İGFA) - 2024 Güz Dönemi’nde Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan eserler, yoğun bir emeğin ürünü olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eserlerini sergilemenin gururunu yaşayan kursiyerler, birbirinden özgün tasarımlarıyla büyük ilgi topladı.

Manisa'daki sergide; giyim, takı tasarım, çini, resim, kuyumculuk, telkari, soğuk porselen, su kabağı işleme ve örgü bebek gibi birçok alanda üretilen eserler yer alırken, serginin açılışı, MASMEK öğrenci ve eğitmenlerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ile Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz tarafından gerçekleştirildi.

MASMEK öğrencilerinin ortaya koyduğu eserlerin büyük bir başarı örneği olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, “Çok başarılılar. Öğrencilerimizin ve eğitmenlerimizin bu eserlerde büyük emekleri var. Bu emeği ve başarıyı sergide hissettik. Kurslarımızda nitelikli eğitimler veriliyor. Yıl boyunca öğrencilerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bugün sergilenen eserlerin ne kadar değerli olduğunu görmek bizi gururlandırdı” dedi.