Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü yaşanabilecek olası afet durumlarına karşı hazırlık olmak amacıyla toplantı düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Toplantıda, şehirdeki afet riski taşıyan bölgelerdeki hazırlık durumları ve afet anında sağlanacak koordinasyon üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı başkanlığında toplantı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, AFAD İl Müdürlüğü’nden şube müdürleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan ve il Jandarma Komutanlığı’ndan yetkililer katıldı.

Toplantının ana gündem maddesi, olası doğal afetlere karşı hızlı müdahale sistemlerinin güçlendirilmesi ve afet sonrası yeniden yapılanma süreçleri oldu.

Ortak Çalışma

Toplantıda, şehrin büyük kısmında afet riski altında olduğu, afet anında ilk 72 saatin hayati önlem taşıdığına dikkat çekildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından afet sonrası koordinasyonun daha etkin hale getirilmesi için karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

İlimiz ve ilçelerimizde afet anında toplanma merkezlerinin güncellenmesi ve geçici barınma alanlarının oluşturulması yönünde ortak çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu ortak çalışmaların tüm afet konularına genişletilmesi hususunda mutabakat sağlandı.

Toplantıda ayrıca afet eğitimlerinin ve tatbikatlarının sayısının arttırılması, ulaşım, altyapı ve sağlık hizmetleri gibi kritik alanlarda afetlere yönelik hazırlıkların arttırılması konusunda da fikir birliğine varıldı.