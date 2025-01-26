Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin iş birliğinde kaçak endüstriyel atık dökümlerinin engellenmesi amacıyla denetimlerini sürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın daha yaşanılabilir ve çevreye duyarlı bir kent olması amacıyla yürütülen denetimlerde tespit edilen kaçak dökümler nedeniyle cezai işlem uygulandı. Daha yeşil bir Manisa hedefi doğrultusunda hava, su ve toprak kirliliğini önlemek için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Kaçak endüstriyel atık dökümlerinin engellenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Jandarma ekiplerinin iş birliğiyle Kula İlçesi’nde denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda endüstriyel atıkları, bertaraf tesislerinde imha etmesi gerekirken kaçak olarak doğaya bıraktığı tespit edilen atık firması ile nakliye firmasına cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER KARARLILIKLA YÜRÜTÜLÜYOR

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması adına denetimler kararlılıkla yürütüldüğünü ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, çevre kirliliğine sebep olan kişi ve kurumlara karşı yasal işlemlerin de titizlikle takip edildiğini kaydetti. Temiz bir çevre için sürdürülen çalışmaların hem bugünü hem de gelecek nesilleri korumak adına büyük önem taşıdığı vurgulanırken daha yeşil bir Manisa hedefi doğrultusunda hava, su ve toprak kirliliğini önlemek için denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.