Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 5 bin çuvaldan fazla odunu binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıracak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, her alanda yurttaşların yanında olmaya kararlılıkla devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, toplamda 5 bin çuvaldan fazla odun, kışın soğuk günlerinde, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Bayındırlık Mahallesi’nde gerçekleştirilen dağıtım hakkında konuşan Muhtar Bedirhan Çiçek, “Malum, Şubat ayı oldukça soğuk geçiyor. Vatandaşlarımız da ekonomik zorluklar nedeniyle odun ve kömür almakta güçlük çekiyor. Büyükşehir Belediyemiz, yerinde ve zamanında yaptığı bu destekle önemli bir hizmet sunuyor. Bayındırlık Mahallesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum" dedi.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla kış aylarında da ihtiyaç sahibi hemşerilerinin yanında olduklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiği zamanlardan geçiyoruz. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte dar gelirli yurttaşlarımızı unutmadık. Yakacak yardımlarıyla yurttaşlarımızın ısınma giderlerini hafifletiyoruz. 5 bin çuvaldan fazla odunu ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışmayı büyütüyor ve aile ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Soğukta hiçbir Manisalının mağdur olmasını istemiyoruz” diye konuştu.