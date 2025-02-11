Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen “Aşk-ı Hicaz” konseri, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Musiki Derneği, Şef Fulya Hepsev yönetiminde gerçekleştirdiği konserle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Konserde, tasavvuf ve klasik Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirildi. Etkinliğe, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Onur Ceylan, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şube Müdürü Ahmet Kaş katıldı.

Tasavvuf ve klasik Türk müziğinin öne çıkan eserlerinin seslendirildiği konserde, salonu dolduran sanatseverler unutulmaz bir müzik dinletisine tanıklık etti. Şef Fulya Hepsev yönetimindeki Manisa Musiki Derneği Korosu, özenle hazırladığı repertuarıyla büyük beğeni topladı. Solistlerin başarılı performansları ve korodaki uyum, izleyicilerden tam not aldı.

Konserin sonunda, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ve Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Koro Şefi Fulya Hepsev’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.