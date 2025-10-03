Manisa'da Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın emekçiler, özverili çalışmalarıyla şehrin yollarını çiçeklerle süslüyor.MANİSA (İGFA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, kadın emeğine verdikleri önemine dikkati çekti.

“Kadınlarımızın gayretiyle Soma’mız her geçen gün daha renkli, daha yaşanabilir bir şehir haline geliyor" diyen Okur, "Şehrimizin her köşesini güzelleştirmek için çalışan tüm emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın emeğinin şehre kattığı değere dikkat çeken Başkan Okur, bu çalışmalar sayesinde yolların yalnızca güzelleşmediğini, aynı zamanda gönüllerin de renklenip umut dolduğunu ifade etti.