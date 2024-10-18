Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinin muhtelif mahallelerinde kullanımda zarar görmüş, eskiyen otobüs duraklarının bakım ve tadilatını yaptı. Yenilenen otobüs durakları daha konforlu ve güvenli hale geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Kula ilçesinin muhtelif mahallelerinde bulunan yaklaşık 50 otobüs durağının bakımı ve tadilatları yapıldı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşları kışın yağışlardan, yazın da güneşten koruyan otobüs duraklarının il genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda periyodik olarak yenileneceği bildirildi.