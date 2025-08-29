Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı’nda 23 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü, Spil Dağı Milli Parkı’nda ulaşım güvenliğini artırmak ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla 23 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmalarına başladı. Çalışmalarda yaklaşık bin 300 ton emülsiyon ve 2 bin 300 ton mıcır kullanılacak. Yol yapım çalışmalarını program dahilinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı yol çalışmasının tamamlanmasının ardından, milli parkı ziyaret eden vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacak.

“ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM ETMEKTEYİZ”

Spil Dağı Milli Parkına yapılan 23 kilometrelik yol çalışması hakkında Fen İşleri Dairesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü saha sorumlusu Ali İhsan Ören, “Besim Dutlulu Başkanımızın talimatları ile Spil Dağı Milli parkında bulunan 23 kilometrelik yolu sathi kaplama çalışması ile yeniliyoruz. 23 kilometrelik yolda bin 300 ton civarlarında emülsiyon ve 2 bin 300 ton mıcır kullanarak yolumuzu yeniliyoruz. Halkımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için, belirlenen plan ve program çerçevesinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz” dedi.

“TURİZME KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Spil Dağı Milli Parkı’nın, Manisa’nın simgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Milli Parkımızı ziyarete giden vatandaşlarımızın yol güvenliğini ve konforunu arttırmaya yönelik yeni bir çalışmaya başladık. Spil Dağı’na çıkan yolda yenileme çalışmaları yapıyoruz. Hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de Manisa’yı ziyaret gelen konuklarımızın görmek istediği ve ziyaret edeceği önemli bir destinasyon bölgesine ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yolun yenilenmesiyle Manisa’nın turizmine destek olacağı beklentisindeyiz. Yolumuzu en kısa zamanda tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Manisa’mızın 17 ilçesinde, ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.