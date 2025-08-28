Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm, Tanıtım ve Sanat Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri Demirci’ye ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Ziyarette komisyon üyeleri turizm potansiyelini değerlendirmek, belediyeye ait spor ve eğitim tesislerindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon üyeleri ilk olarak Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara’yı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Büyükşehir CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Komisyon Başkanı Lütfi Akdağ ve komisyon üyeleri katıldı. Başkan Kara ilçenin turistik, eğitim, kültürel değerleri ve tarihi zenginlikleri hakkında detaylı bilgi verdi.

DEMİRCİ’Yİ GEZDİLER

Komisyon üyeleri, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’nın evi, 1915 yıllarında yapıldığı bilinen günümüzde adliye sarayı olan bina, Hükümet Konağını içinde bulunan Akıncılar Müzesi ile şeref köşesini, Tekeler Mahallesinde bulunan 2000 yıllık asırlık çınar ağacını, Sarıçayır mevkiinde yer alan demirci akıncılarının karargah ve strateji yaptığı bölgedeki anıt ve 1407 yılında inşa edilen Yakup Çelebi Cami’ni ziyaret etti. Ardından çan imalatı ile bilinen ilçedeki kuşaktan kuşağa aktarılan üretim yeri ve sarıçayır doğa aktiviteleri ve milli bilinç kampı gezildi. Ayrıca komisyon üyeleri ilçede bulunan Delikli Yar, Sidas Antik Kent ve Tarihi Yukarı Kıran Kütüphanesi de komisyon üyelerinin incelediği turistik bölgeler arasında yer aldı.

Komisyon üyeleri, programın son bölümünde Demirci Belediyesi’nin son dönemde hayata geçirdiği çeşitli bina ve eserleri yerinde görerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret, bölgenin turizm potansiyelinin daha da geliştirilmesi ve mevcut tesislerin etkinliğinin artırılmasına yönelik fikir alışverişi ile sona erdi.