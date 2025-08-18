Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara desteğini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri’yle vatandaşların yanında oluyor. 65 yaş üzeri kişilere ve dezavantajlı bireylere ücretsiz psikolog, hemşirelik, fizyoterapist, diyetisyen, kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti ile ihtiyaçlarına çözüm oluyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Evde bakım hizmetleriyle vatandaşların yaşadıkları zorlu süreçlerinde yanında olarak sağlık ve kişisel bakım alanlarında destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evde bakım hizmetine başvuran vatandaşlar ile iletişime geçerek alacakları hizmet ile ilgili olarak planlama yapıyor, destek sağlıyor.

‘Hiç kimse yoksa biz varız’ diyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olacaklarının altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Evde bakım hizmetlerimizle sağlık kontrolünden, hastaneye ulaşıma ve kişisel bakımlarına kadar ihtiyaç duydukları her alanda vatandaşlarımıza destek oluyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda sık sık ziyaret ederek diğer ihtiyaçlarını ve hatırlarını soruyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Lütfen ihtiyacı olan komşularınızı bize bildirin, destek olalım” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek evde bakım hizmetini anlatan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Aydın, “Psikolog, hemşirelik, fizyoterapi, diyetisyen ve kuaför hizmeti olmak üzere Manisalı hemşerilerimizin evde bakım hizmetlerinde yanlarındayız. Başvuru yapan vatandaşlarımıza bir planlama yapılıyor. Bu planlama ile düzenli olarak yanlarında olmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizin şunu bilmesini istiyoruz; yalnız değilsiniz, biz her zaman yanınızdayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun çok önem verdiği bu hizmetle, dezavantajlı vatandaşlarımızın hizmet alması noktasında bizler var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.