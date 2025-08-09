Alternatif rock, nu-metal ve rapcore’un Türkiye’deki en güçlü temsilcilerinden maNga, İstanbul Festivali’nde sahne aldı. Festival alanını dolduran 15 bin kişi, grubun sahneye çıkmasıyla birlikte coşkuyu zirveye taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Konser öncesi sosyal medyada düzenledikleri anketle hayranlarının seçtiği şarkıları sahneye taşıyan maNga, uzun süredir çalmadığı parçaları da repertuvara ekleyerek sürpriz yaptı. Tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişi, alanı dev bir koroya dönüştürdü.

Ferman’dan ‘In the End’ Sürprizi

Gecenin en unutulmaz anlarından biri, solist Ferman Akgül’ün Linkin Park’ın efsaneleşmiş “In the End” şarkısında bir seyirciyi sahneye alarak düet yapması oldu. Bu an, izleyicilerden büyük alkış topladı ve sosyal medyada viral oldu.

Sahne Halaya Dönüştü

Konserin ilerleyen dakikalarında ise Ferman Akgül, seyircilerin arasına inip halay çekti. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bu dev kasap havası, festivalin en renkli ve coşkulu anı olarak hafızalara kazındı.

Sosyal Medya ve Fan Platformunda Rekor Etkileşim

Konser sonrası yalnızca sosyal medyada değil, grubun resmi fan platformu wecouldbethesame.com (WCBTS)’te de yoğun bir etkileşim yaşandı. Hayranlar, geceye ait fotoğraf ve videoları paylaştı; özellikle “In the End” düeti ve halay anı en çok konuşulan içerikler oldu.

maNga, İstanbul Festivali’ndeki performansıyla bir kez daha hem sahne enerjisini hem de dinleyicisiyle kurduğu güçlü bağı kanıtladı.