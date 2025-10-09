İstanbul'da Maltepe Belediyesi, çevre odaklı ve toplumsal etki yaratan projeleri ödüllendiren Sustainable Business Awards 2025 – Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Belediye, “Çocuk Tarım Parkı Projesi” ile “Çevre Odaklı Sosyal Etki ve Dayanıklılık” kategorisinde ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve kurumların sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirdiği projeleri ödüllendiren organizasyonda, İstanbul Maltepe Belediyesi’nin projesi, çocukların toprakla buluştuğu, üretim süreçlerini deneyimlediği ve çevre bilincini erken yaşta kazandığı bir model olarak öne çıktı.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, ödül sonrası yaptığı açıklamada, Çocuk Tarım Parkı’nın ilçenin sürdürülebilir geleceğine yapılmış en değerli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, “Bu prestijli ödül, doğayla uyumlu bir gelecek ve sürdürülebilir kent vizyonumuza olan bağlılığımızın en güçlü göstergesidir. Çocuklarımızın toprağı tanıdığı, üretimi deneyimlediği ve çevre bilincini erken yaşta kazandığı Çocuk Tarım Parkı, Maltepe’nin geleceğine yapılmış en değerli yatırımlardan biridir.” dedi.

Başkan Köymen, ödül organizasyonunu düzenleyen Sürdürülebilirlik Akademisi’ne ve projede emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.