İstanbul Maltepe Belediyesi’nin “Çat Kapı Tiyatro” sloganıyla başlattığı çocuk tiyatroları hız kesmeden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Proje kapsamında sahnelenen “Masalını Arayan Prens, Pamuk Prensesi Ararken” adlı oyun, İdealtepe Mahallesi’nde minik tiyatroseverlerle buluştu.

İdealtepe 50. Yıl Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici bir tiyatro deneyimi yaşadı. Farklı masal kahramanlarını bir araya getiren oyun; dostluk, yardımlaşma ve paylaşmanın önemini eğlenceli bir kurguyla anlattı.

Oyunun başkahramanı Bekçi Yiğit, açgözlü, paragöz ve arkadaşlığın değerini bilmeyen bir karakter olarak sahneye çıktı. Bir gün ormanda bulduğu altın elmayı yiyerek masal evrenine düşen Yiğit; Hansel ve Gratel, Rapunzel, Külkedisi gibi masal kahramanlarıyla tanıştı. Peri’nin yol göstermesi ve Ejderha’nın desteğiyle dostluğun gücünü öğrenen Yiğit, oyunun sonunda Pamuk Prenses ile altınlar arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı.

Çocuklara arkadaşlık, dayanışma ve yardımseverlik gibi kavramların değerini aktaran oyun, izleyicilerden tam not aldı. Miniklerin kahkahalarla eşlik ettiği performans, ailelerin de büyük beğenisini topladı.