Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde kapsamlı altyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü, özellikle yağışlı havalarda mahallede yaşanan su birikintisi sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Arasta Park, Okullar Bölgesi, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu ve Yahyakaptan Pazar alanı çevresinde bulunan Kızılay, Güzelbahçe, Hercai, Ayçiçeği, Bahçeşehir, Vuslat ve Elvin sokaklarında yağmur suyu altyapısı güçlendiriliyor. Yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa edilerek mahalledeki su birikintisi sorunu kalıcı şekilde çözülecek. Yaz dönemi ve yoğun trafiğin olmadığı zamana denk getirilen çalışmaların okulların açıldığı tarihten önce tamamlanması hedefleniyor.

5.035 METRELİK YENİ ALTYAPI HATTI

Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Sokak’ta da altyapı yatırımları hızla sürüyor. Bu bölgede 1.925 metre içme suyu hattı, 500 metre atık su hattı ve 860 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 3.285 metre yeni altyapı hattı inşa edilecek. Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak’ta ise kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları yürütülüyor. Bu bölgede 950 metre kanalizasyon ve 800 metre yağmur suyu hattı yapımı tamamlanacak. Böylece iki noktada toplamda 5.035 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı hizmete girmiş olacak.

KESİNTİSİZ İÇME SUYU TEMİNİ HEDEFLENİYOR

Yahyakaptan Mahallesi’nde içme suyu hatları da yenileniyor. Akkavaklar Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi güzergâhlarında 2.848 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edilerek vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı suya erişimi sağlanacak.

ATIK SU YÖNETİMİ VE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER

Yapılan altyapı çalışmalarıyla bölgedeki evsel atık sular daha sağlıklı bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılacak. Yeni yağmur suyu hatları, ani ve yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintileri ve taşkın risklerinin önüne geçecek.

ESKİ HATLAR YENİLENİYOR

Kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalanan içme suyu hatlarının yenilenmesinin ardından bölge sakinlerine kesintisiz ve güvenli içme suyu temin edilmiş olacak.