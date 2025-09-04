Türk DJ ve aranjör Mahmut Görgen’in 4 yıl önce yayımladığı “Nutuk” adlı çalışması, sosyal medyada yeniden en popüler sesler arasında yer aldı. Genç içerik üreticiler tarafından büyük ilgi görüyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk DJ ve aranjör Mahmut Görgen’in 4 yıl önce yayımladığı “Nutuk” adlı çalışması, sosyal medyada yeniden en popüler sesler arasında yer aldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz hitabesinden kendi ses kayıtlarının kullanılmasıyla hazırlanan şarkı, özellikle genç içerik üreticiler tarafından büyük ilgi görüyor.

“Nutuk”, Instagram Reels başta olmak üzere farklı sosyal medya platformlarında içerik üreticileri tarafından sıkça tercih ediliyor. Özellikle milli birlik ve özel gün paylaşımlarında kullanılan şarkı, yeniden trend listelerine girmeyi başardı.

Mahmut Görgen, şarkının yeniden gündem olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nutuk’u hazırlarken tek amacım Atatürk’ün fikirlerini ve kendi sesini genç kuşaklara modern bir müzik diliyle ulaştırmaktı. Aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ ilgi görmesi, bu mirasın evrenselliğinin bir göstergesi” dedi.