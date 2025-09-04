Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), İYİ Parti Genel Merkez heyetini ağırladı.BURSA (İGFA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), İYİ Parti Genel Merkez heyetini ağırlayarak sivil toplumla siyasi temsilciler arasında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Dernek merkezinde gerçekleşen toplantıya BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile İYİ Parti’den üst düzey isimler katıldı.

BURSA’DA STK’LARLA İKİ GÜNLÜK ZİYARET

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bursa’daki sivil toplum kuruluşlarını kapsayan iki günlük ziyaret programı kapsamında BALKANTÜRKSİAD’da yaptığı konuşmada, “STK’ların eleştirilerini ve tavsiyelerini dinlemek bizim için çok önemli. Bugün burada gördük ki Bursa’da gerçek anlamda güçlü STK’lar var. Her yönetici bu kuruma ciddi değer katmış” dedi.

Toplantıyı değerlendiren BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, “BALKANTÜRKSİAD olarak bu ziyaretten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu tür toplantılar, atılacak adımlarda bizim de katkımız olması adına çok önemli. Bizim gibi STK’lar topluma ve ülkeye faydalı olduğumuz sürece değerliyiz. İYİ Parti Genel Merkez Heyeti’nin bu ziyareti bu anlamda çok kıymetli. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.