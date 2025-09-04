İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Genç İzmir çatısı altında yürüttüğü Konservatuvar Hazırlık Kursu, bu yıl da gençlerin hayallerine ulaşmasında köprü oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu’na katılan öğrenciler, bu yıl da büyük bir başarıya imza attı. Kursa katılan gençler, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarının konservatuvarlarına ve müzik bölümlerine yerleşerek hayallerine kavuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin gelişimini desteklemek ve sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlattığı Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu, bir kez daha umutların yeşermesini sağladı.

Genç İzmir Alsancak'ta ve Bornova Macera Park'ta eğitmenler Mustafa Bayık ve Ozan Kara’nın rehberliğinde yürütülen kurslarda öğrenciler yoğun bir hazırlık sürecinden geçerek özel yetenek sınavlarına hazırlandı. Sanat eğitmenlerinin ortak çabasıyla ortaya çıkan güçlü eğitim programı sayesinde yedi öğrenci farklı üniversitelerin konservatuvar ve müzik bölümlerine yerleşti.

SINAVLARI KAZANDILAR

Kursa katılan Gökçen Efe Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’ne, Mehmet Celal Güzey Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’na, İrem Taban Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’ne, Kıvanç Tutar Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği’ne, Narin Aktoğ Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na, Ceyda Kaplan Dokuz Eylül Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’ne, Bora Alagök Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği’ne girmeye hak kazandı.

Genç dostu şehir İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat alanında fırsat eşitliği sağlamayı sürdürüyor. Sanat eğitiminde erişilebilirliği artırmayı hedefleyen bu kurslar, gençlerin hem akademik hem de sanatsal gelişimlerine katkı sunuyor. Konservatuvar hazırlık kurslarında tek ses, çift ses, melodi tekrar, ritim duyuş ve şan egzersizleri gibi yoğunlaştırılmış eğitimler veriliyor. Genç İzmir üzerinden yapılan başvurularla her yıl seçilen öğrenciler, ücretsiz olarak bu eğitimlerden faydalanabiliyor. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sanatta da kendilerini geliştirmelerine ve geleceklerini güvenle şekillendirmelerine destek oluyor.