Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında dolaylı Ar-Ge teşviklerinin yüzde 78,6 artarak 105 milyar 977 milyon TL’ye yükseldiğini açıkladı. En fazla gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanılırken, bilgi ve iletişim sektörü teşvik ve harcamalarda lider oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı dolaylı Ar-Ge teşviklerine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik toplam vergi teşviki, 2023’te 59 milyar 332 milyon TL iken yüzde 78,6 artarak 2024’te 105 milyar 977 milyon TL’ye ulaştı.

Teşviklerden yararlanan girişimler, 53 milyar 926 milyon TL ile en fazla gelir vergisi stopaj desteğinden faydalandı. Bunu, 50 milyar 552 milyon TL ile kurumlar vergisi, 1 milyar 399 milyon TL ile gelir vergisi ve 99 milyon TL ile KDV desteği izledi. Teşviklerin yüzde 49,1’i kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV’den, yüzde 50,9’u ise stopaj desteğinden oluştu.

10 BİN 569 GİRİŞİM TEŞVİKTEN YARARLANDI

2024’te Ar-Ge teşviklerinden yararlanan girişim sayısı 10 bin 569’a ulaştı. Ana faaliyetlere göre, bilgi ve iletişim sektörü 5 bin 548 girişimle ilk sırada yer alırken, imalat sanayi 2 bin 310, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ise bin 494 girişimle takip etti.

Beyan edilen Ar-Ge harcaması 215 milyar 827 milyon TL olarak hesaplanırken, bilgi ve iletişim sektörü yüzde 46,4’lük payla lider oldu. İmalat sanayi yüzde 39,4, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 4,6 pay aldı.

İMALAT SANAYİNDE MOTORLU TAŞITLAR ÖNDE

İmalat sanayiinde beyan edilen 85 milyar 56 milyon TL’lik harcamanın yüzde 41,1’i motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, yüzde 22,8’i bilgisayar, elektronik ve optik ürünler, yüzde 10,8’i ise elektrikli teçhizat imalatı tarafından gerçekleştirildi. Toplam teşviklerin yüzde 48,4’ü bilgi ve iletişim, yüzde 36,3’ü imalat sanayi, yüzde 5,3’ü mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere sağlandı.

KOBİ’LER TEŞVİKLERİN YÜZDE 34,3’ÜNÜ ALDI

Teşviklerden yararlanan 10 bin 569 girişimin yüzde 87,3’ü KOBİ’lerden oluştu. Ancak büyük ölçekli girişimler, teşviklerin yüzde 65,7’sini aldı. KOBİ’lere sağlanan 36 milyar 399 milyon TL’lik teşvikin yüzde 50,8’i orta ölçekli, yüzde 39,6’sı küçük ölçekli, yüzde 9,6’sı mikro ölçekli girişimlere dağıtıldı.

KOBİ’lerin dolaylı Ar-Ge teşviklerinden yararlanma oranı yüzde 34,3 olarak kaydedildi.