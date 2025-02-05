Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), eğitimde fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, MABEM tarafından, 7. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü bir öğrenci alım sınavı düzenleniyor. Sınav, 8-9 Şubat tarihlerinde Manisa’nın 17 ilçesindeki MABEM merkezlerinde gerçekleştirilecek.MANİSA (İGFA) - Öğrenciler, öğrenci belgesi ve vesikalık fotoğraf ile sınava başvuru yapabilecek.

Başvurular, MABEM merkezlerinde kabul edilecek. Sınav ise ilçelerdeki tüm MABEM merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler, ödül olarak MABEM’e kayıt hakkı kazanacak. Böylelikle eğitim geleceklerine yönelik yeni bir adım ile MABEM’in kaliteli eğitim imkanlarından faydalanmış olacak.

7 Bin 500 Öğrencinin Sınavlara Hazırlanmasına Katkı Sağladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama ve gençlerin eğitim hayatına destek olma misyonuyla MABEM aracılığıyla lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları düzenleyerek, 2024 yılında 7 bin 500 öğrencinin sınavlara hazırlanmasına katkı sağladı.

Ayrıca, Online Eğitim Platformu’yla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 1254 öğrenci, kaliteli eğitim hizmetine ulaşıyor. Belediye, ulaşımdan günaydın çorbasına kadar birçok destekle öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.