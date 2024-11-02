Türkiye’nin kış turizmi alanındaki varlığını tüm dünyada duyurma konusunda öncü olan Erciyes, İngiltere’de düzenlenen dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı’nda tanıtıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kış turizmi alanında ülkemizi İngiltere’de temsil eden tek kayak merkezi olan Erciyes, London Snow Show fuarında dünyanın dört bir yanından gelen kış sporları tutkunlarıyla buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük uluslararası turizm fuarı WTM Londra ile İngiltere pazarına adımlarını atmıştı. Bu yönde girişimler, bu yıl da Ski Turkish ekibi tarafından London Snow Show fuarı ile devam etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Erciyes’i temsil eden Ski Turkish dünyaca ünlü kayak merkezlerinin katılım gösterdiği bu fuarda özel kayak turları sunan, acente ve profesyoneller ile iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kış sporları tutkunlarının buluştuğu bu fuarda Erciyes'in eşsiz pistlerini tanıtmak amacıyla sanal gerçeklik (VR) sunumu kullanılarak ziyaretçilere kayak deneyimi yaşatıldı ve kayak merkezi imkânları detaylıca anlatıldı. Erciyes standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü, Türkiye’nin kış sporları imkânlarının genişliği ve çeşitliliği takdirle karşılandı.

Öte yandan, 40 yıl önce Türkiye'ye gelerek kayak yapmış olan ünlü İngiliz kayakçı Dan Egan, geçmiş belgeselini yenilemek için Erciyes’te bir belgesel çekimi yapacak. Bu çalışma, Erciyes'in tarihi ve kültürel zenginliklerini yeniden gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Dünyaca ünlü kayakçı Dominique Perret de gelecek sezon Erciyes’te off-pist ve çığ eğitimleri vermek üzere Türkiye’ye gelecek