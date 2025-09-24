İzmir, 8-10 Ekim 2025 tarihleri arasında, lojistik sektörünün ülkemizdeki en büyük buluşmalarından LOGISTECH – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’na 4. kez ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek Logistech – 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 8-10 Ekim tarihleri arasında Fuar İzmir A Hol’de konuklarını ağırlayacak.

Katılımcı ve ziyaretçilerine, lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sunan LOGISTECH, bu yıl da Çin’den Almanya’ya farklı ülkelerden ve İzmir İstanbul, Bursa, Kocaeli, Mersin gibi illerden birçok firmanın katılımıyla sektörün ulusal ve uluslararası ölçekteki en kapsamlı buluşmalarından biri olmayı hedefliyor.

Kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığı, depolama, soğuk zincir, otomasyon ve liman işletmeciliği gibi lojistiğin tüm halkalarını buluşturacak fuar hem Türkiye’den hem dünyadan binlerce profesyoneli ağırlayacak.

Fuarda, katılımcılar, yeni iş birlikleri kurma, güncel teknolojileri ve lojistik çözümleri yerinde görme fırsatı bulacak.