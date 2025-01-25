Kütahya Belediyesi tarafından her hafta cuma günü 10.00 ile 12.00 arasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlenen Halk Günü Toplantısı, Başkan Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA)- Vatandaşların ilgi ve katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başkan yardımcıları ve birim müdürleri; konferans salonunda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyerek çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.

Gerekli notların alındığı toplantıda, talepler doğrultusunda ilgili müdürlükler görevlendirilerek, konuların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılacağı belirtildi.

Halk Günü’ne katılan vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, toplantıların devam etmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.