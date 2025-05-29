Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025 Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarını değerlendirdi. Bu yıl yaklaşık 3,35 milyon kurbanlık hayvan kesileceği ve toplamda 147 milyar TL’den fazla ödeme yapılacağı tahmin ediliyor. Fiyatlar geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 21, küçükbaşta yüzde 25,9 arttı.ANKARA (İGFA) - TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı’nın hayvancılık sektörü için ekonomik önemine dikkat çekti.

2025 yılında 750 bin büyükbaş ve 2,6 milyon küçükbaş hayvanın kesileceği öngörülürken, üreticiler, satışların geçen yıllara göre durgun olduğunu belirtenBayraktar, talebin canlanmasıyla hem üreticilerin hem de vatandaşların memnun olacağı bir bayram temennisinde bulundu.

Fiyatlardaki artışın yem, işçilik, veteriner, ilaç, elektrik ve nakliye gibi maliyetlerdeki yükselişten kaynaklandığını ifade eden Bayraktar, "Örneğin, kuru yonca otu yüzde 46,5, saman yüzde 33,4, besi yemi yüzde 25,5 zamlanırken, mazot fiyatları yüzde 13,8, nakliye ücretleri ise yüzde 17-25 arttı" dedi.

Vekâletle kesim ve üretici endişelerine de dikkati çeken Bayraktar, vakıf ve derneklerin yurtdışı vekâletle kurban kesim fiyatlarının düşük olmasının iç pazarı olumsuz etkilediğini belirtti.

BELEDİYELERE PAZAR ÇAĞRISI

Yurtiçi kesimlerin teşvik edilmesi ve etlerin soğuk zincirle yurtdışına gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, üreticilerin kurban pazarlarında ödediği yüksek çadır kiralarından (İstanbul’da 100-200 bin TL, Bursa’da 50-120 bin TL) şikâyetçi olduğunu ifade ederek, belediyelere, bu alanları gelir kapısı değil, hizmet alanı olarak görme çağrısı yaptı.

Bayramda kesilecek kurbanlıkların 147 milyar TL’lik ekonomik hareket oluşturması beklenirken, deri gelirinin 753 milyon TL olacağı tahmin edildiğini kaydeden TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ehil olmayan kesimler nedeniyle 150,6 milyon TL’lik kayıp yaşandığını belirterek, kasaplara ödenen ücretlerin ise 4,4 milyar TL’yi aşacağını öngördüklerini söyledi.

Öte yandan ülke genelinde kurbanlık fiyatları illere, hayvanın canlı ağırlığına ve ırkına göre değişiyor:

Büyükbaş: Hayvan başına 80 bin TL ile 350 bin TL, canlı kilogram fiyatı 250 TL-380 TL (ortalama 300,38 TL).

Küçükbaş: Hayvan başına 13 bin TL ile 40 bin TL, canlı kilogram fiyatı 230 TL-380 TL (ortalama 307,52 TL).

Büyükşehirlerde ise fiyatlar şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası): Büyükbaş kg 300-380 TL, küçükbaş kg 350-380 TL.

İstanbul (Anadolu Yakası): Büyükbaş kg 300-350 TL, küçükbaş kg 320-370 TL.

Ankara: Büyükbaş kg 280-350 TL, küçükbaş kg 280-350 TL.

İzmir: Büyükbaş kg 280-350 TL, küçükbaş kg 300-370 TL.

Hisseli satışlarda fiyatlar: İstanbul’da 30-45 bin TL, Ankara’da 25-40 bin TL, İzmir’de 23-40 bin TL, Bursa’da 28-45 bin TL

Ziraat Odaları'nın verilerine göre bir önceki yılın fiyatlarına göre illerin değişim tablosu şöyle ortaya çıktı: