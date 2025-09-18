Antalya Kumluca'da sürücüsünün kaybettiği kontrol sonucu devrilen UTV motor alev aldı. Doğan Can Çetin hayatını kaybetti, yolcu sağ kurtuldu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazası, faciayla sonuçlandı.

Alınan bilgiye göre saat 03.00 sıralarında Yeni Mahalle Sokak’ta yaşanan olayda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek yana yatan UTV motor kısa sürede alev aldı.

Araçtaki yangın sırasında sürücü Doğan Can Çetin (31) hayatını kaybederken, Çetin’in arkasında yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar, yangına müdahale etmek istedi ancak alevler sırasında meydana gelen patlamalar nedeniyle yaklaşamadı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.