İstanbul Küçükçekmece’de Bayburtlular Derneği (KÜBAYDER)olarak ilk Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri ve üyelerle yapılan istişare ile yönetim kurulu oluşturuldu.

Dernek Başkanlığına Kurucu Başkan Mustafa Sevim seçildi.

Derneğin ilk icraatı Sefaköy Medipol Hastanesi ile yapılan anlaşma ile üye kimlik kartlarıyla hastaneye giden hemşehrilerimize indirim sağlandı.

“KÜBAYDER” yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.

1-Mustafa Sevim

2-Selim Çoraklı

3-Kaya Sarıhan

4-Fazlı Aydın

5-Selahattin Çelik

6-Selim Bayram

7-Emrah Aydın

8-Ferhat Sevim

9-Hacer Gökdemir