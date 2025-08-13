Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık destekleri ile kırsalda yaşamı desteklemeye ve kırsaldan kente göçün önüne geçmek için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi sayesinde, birçok üretici artık doğduğu topraklarda geçimini sağlayabiliyor.MERSİN (İGFA) - Kırsalda hayvancılığı desteklemek ve küçük üreticiyi kalkındırmak amacıyla başlatılan proje, 2025 yılı itibariyle 6. yılına girdi. Anamur’dan Tarsus’a, Silifke’den Çamlıyayla’ya kadar 13 ilçede uygulanan projede bugüne kadar 300 yetiştiriciye toplam 7 bin 500 küçükbaş hayvan ve 1200 ton yem desteği sağlandı.

Proje ile tarımsal kalkınmanın önü açılıyor

Proje ile ilk kez küçükbaş hayvan desteği alan üreticilerden, 3 yıl boyunca hiçbir geri ödeme istenmiyor. Her yıl 60 yeni yetiştiriciye 24 dişi ve 1 erkek koyun ya da keçi verilirken, ilk yıl yem desteği de belediye tarafından karşılanıyor. 3. yıldan itibaren ise doğan yavrular damızlık çağına ulaştığında, kademeli olarak geri ödemeye başlanıyor. Geçtiğimiz 5 yıl içinde dağıtılan hayvanlardan toplamda 11 bin 728 baş doğum gerçekleşti. Bu durum ise projenin hem sürdürülebilirliğini hem de bölgede küçükbaş hayvancılığın yeniden canlandığını gözler önüne seriyor.

Projenin temel hedefleri arasında düşük gelirli aileleri desteklemek, göçü önlemek ve yerli üreticiden damızlık hayvan temin ederek ekonomiyi desteklemek yer alıyor. Aynı zamanda, projeye dahil olan üreticilerin 1 yıllık aşı hizmetleri de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor. ‘İnsanlar doğdukları yerde doyabilsin’ anlayışıyla yola çıkan proje, sadece bir tarımsal kalkınma hamlesi değil; aynı zamanda kırsalın yeniden canlanması, ailelerin toprağında tutunabilmesi için umut dolu bir adım oluyor.

Kaleli: “Proje kapsamında 5 yıl içinde 300 yetiştiriciye ulaştık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Ziraat Mühendisi olarak görev alan Duran Ömer Kaleli, proje hakkında bilgi vererek, “Bu yıl itibariyle ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projemizle bu sene 300 kişiye ulaşmış olduk. Üreticilerimize, yıllık 4 ton yem, aşı ve sağlık hizmetleri olmak üzere 24 dişi 1 erkek küçükbaş hayvan veriyoruz” dedi. Projenin artık kendi kendini sürdürebilecek seviyeye geldiğini sözlerine ekleyerek konuşmasını sürdüren Kaleli, “Son yıllarda, üreticiye verdiğimiz hayvanlara ücret ödemiyoruz. Hayvanları, dağıttığımız insanlardan tekrar toplayarak onları 2. bir üreticiye veriyoruz. Bizim verdiğimiz hizmetler kırsal kalkınmaya destek sağlıyor. Öncelikle üretici kadınlarımız olmak üzere; 15-20 hayvanı olup artırmak isteyen üreticilerimize bizim de desteğimizle hayvan sayılarını artırıp; kendi sürülerini elde etme imkanı sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Fatma İlkyaz: “Artık evin ekonomisine bende katkı sağlıyorum”

Fatma İlkyaz, projeyi duyar duymaz araştırıp başvuru yaptığını ifade ederek, kısa bir sürede kendisine geri dönüş sağlandığını söyledi. Ailece hayvancılık ile ilgilendiklerini ve geçimlerini hayvancılık ile sağladıklarını belirten İlkyaz, “Bana çıkabileceğini hiç düşünmemiştim. Benim çocuklarım da hayvan bakmayı çok seviyorlar. Proje bize şans getirdi, bebeğimiz oldu, bereketimize bereket kattı. Artık evin ekonomisine bende katkı sağlıyorum. Bu destekler, ufak tefek gibi görünen ama maddi açıdan çok fayda sağlayan işler. Herkese tavsiye ederim” dedi. İlkyaz, küçükbaş hayvan desteği ile sürüsünü genişletebildiğini aktararak, “Proje olmasaydı, hayvancılık işimi genişletemezdim. Bu iş 1-2 hayvanla olacak iş değil. Küçükbaş hayvan 20-30 tane olacak ki, doğuran kuzularını değerlendirebilesin” diye konuştu.

Hayvanların ortama ve eve alışana kadar zaman geçtiğini söyleyen İlkyaz, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin her sorunda yanlarında olduğuna dikkat çekerek, “Sıkıntılı bir durum olduğunda yetkilileri arayabiliyorum ve anında geri dönüş yapıyorlar. Gerekiyorsa veteriner gönderiyorlar, bu çok iyi çünkü bu devirde veteriner çağırmak ve almak dünya para tutuyor. Veterinerler geliyor, gerekli aşılarını yapıyorlar. Daha sonra yapılması gereken aşılar varsa bize bırakıyorlar, biz devamını uyguluyoruz. Büyükşehir sayesinde, biz de doğduğumuz yerde artık doyabiliyoruz” sözlerine yer verdi.

İbrahim İlkyaz: “Büyükşehir, proje ile 6 kişilik bir aileyi kalkındırdı”

İbrahim İlkyaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerini ileterek, “Mahalle muhtarımıza bilgi verilmişti, muhtarımız da bizlere iletti. Yazıldık ve şansımıza bize çıktı. Geçen sene Eylül ayında, 24 koyun, 1 koç, 4 tonda yem aldık. Yemimizin yüzde 50’sini kullandık” dedi. Büyükşehir’in vermiş olduğu hayvanlara; farklı üreticilere de faydası olacağı için en iyi şartlarda bakmaya çalıştıklarını vurgulayan İlkyaz, “Bu projeye yazılmadan önce 5 tane koyunumuz vardı. Bu kadar ilerleyemiyorduk ama şu anda Büyükşehir’in desteği ile bize verdiği 25 koyun, 50 koyun oldu. Bu sene, 100 koyuna ulaşmasını bekliyoruz. Büyükşehir, proje ile 6 kişilik bir aileyi kalkındırdı” ifadelerine yer verdi.