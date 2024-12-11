Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Adım Adım Manisa Projesi’ kapsamında Köprübaşı ilçesinden şehir merkezine gelen 45 kişilik kadın kafilesi, tarihi ve kültürel mekânları gezdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak ilçelerde yaşayan kadınların şehrin tarihini daha yakından tanımalarını sağlamak ve kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak için hayata geçirdiği ‘Adım Adım Manisa’ projesi hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda 45 kişilik kadın kafilesi, kent merkezinde ağırlandı. Köprübaşı ilçesinden gelen kafileyi, Büyükşehir görevlileri ‘Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde’ karşıladı. Kahvaltı ikramının ardından Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi. Kafileye Sultan Camii’nin ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yerine ilişkin bilgi verildi. Daha sonra Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaret edildi.

Körpübaşılı kadınlar, şehir manzarasını izleme imkânı sunan Mevlevihane ve Ağlayan Kaya’ya da gitti Ardından Dioramik Mesir Müzesi, Masal Parkı ve çok sayıda minyatür eserin yer aldığı Şehzadeler Park ziyaret edildi ve kadınlar tarafından büyük bir ilgiyle gezildi.

Osmanlı Müzesi ve İrfan Meclisine gidildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde halka hizmet veren Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nun ziyaret edilmesinin ardından gezi programı sona erdi.