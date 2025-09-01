Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Konya GastroFest” ile ilgili basın toplantısı düzenledi.KONYA (İGFA) - Millet Bahçesi Kırkikindi Restoran’da gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Altay, Konya’nın Selçuklu dârülmülkü bir şehir olduğunu vurgulayarak, bu köklü mazinin, yalnızca taşlara, sokaklara, eserlere ve mimariye değil; aynı zamanda sofralara da yansıdığını söyledi.

Konya Mutfağı’nın basit bir yemek kültüründen ziyade; binlerce yıllık medeniyetin damakta iz bırakan hikâyesi olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Çatalhöyük’te ekmeğin ilk yoğruluşundan, Selçuklu saraylarında şekillenen ihtişamlı sofralara; Mevlevî dergâhlarında sabırla pişen lokmalardan, Osmanlı mutfağında olgunlaşıp günümüze taşınan lezzetlere kadar uzanan bu zenginlik, Konya’yı adeta bir gastronomi başkenti yapmaktadır. Konya Mutfağı, aynı zamanda Mevlevî kültürünün inceliğini ve ruhunu içinde barındırır. Dünyada adına türbe yapılmış tek aşçı olan, Mevlânâ’nın aşçısı Ateşbaz-ı Veli’nin Konya’da yatıyor olması, bu şehrin mutfak kültürüne verdiği değerin en büyük nişanesidir. Ateşbaz-ı Veli’nin ocağında yanan ateş, bugün hâlâ sofralarımıza ışık tutmaktadır.” ifadelerini kullandı.

85 tescilli ürünüyle, hem bedenleri hem ruhları doyuran yemekleriyle, mutfak adap ve gelenekleriyle Konya Mutfağı’nın hem geçmişin mirası hem de geleceğin ilham kaynağı olduğunu aktaran Başkan Altay, 4 Eylül Perşembe günü saat 10.00 itibariyle Kalehan Ecdat Bahçesi’nde kapılarını açacağını, GastroFest ile binlerce yıllık ocaklarda pişen lezzetlerimizle birlikte, köklü bir medeniyetin sofrasını, kültürünü ve ruhunu tanıtmaya da vesile olacağını söyledi.

Başkan Altay, söyleşilerden konserlere, atölyelerden yarışmalara kadar dopdolu bir programla Konya’yı gastronomi alanında uluslararası noktaya taşıma gayretini sürdüreceklerini vurgulayarak, “Ayrıca 100 esnafımızın kuracağı stantlarla ve çok sayıda ünlü şefin katılımıyla festivalimiz daha da renklenecektir. Şehrimizin tarih kokan sokaklarında yükselen bu festival, bir yandan coşkulu bir gastronomi şölenine sahne olurken, bir yandan da Konya’mızın ruhunu hissetmenin en güzel yolu olacaktır.” dedi.

KONYA’NIN BİR GÜZELLİĞİ DE BİR KEZ GELDİNİZ Mİ GELMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ”

Gastrofest, Bilim Festivali, Kitap Günleri, Tarihi Bedesten Günleri gibi etkinliklerle amacın Selçuklu darülmülkü olan Konya’yı eskisi gibi bölgenin başkenti yapmak olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, gastronomisiyle özellikle bölgeden, civar illerden insanların Konya’ya gelmesine vesile olmak ve özellikle esnafımızın bu konuda gelir elde etmesini sağlamak istiyoruz. Özellikle yapılan etkinliklerde gözlemliyoruz ki; geçtiğimiz günlerde yaptığımız Bilim Festivali de bunun bir tescili oldu; Ankara’dan, Eskişehir’den, Aksaray’dan, Karaman’dan, Niğde’den ve Nevşehir’den çokça ziyaretçimiz bu etkinlikler kapsamında Konya’mızı ziyaret ediyor. Konya’nın bir güzelliği de bir kez geldiniz mi gelmeye devam ediyorsunuz. Dolayısıyla GastroFest de bu kapsamda bölgemizdeki insanlar için önemli bir etkinlik olacak. İnşallah yapmış olduğumuz etkinlikler Konya’ya gelen turist sayısına da ciddi bir katkı sağlayacak.” diye konuştu.