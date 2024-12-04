Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 100’den fazla ülkede kutlanan “Paylaşma Günü” kapsamında SOBE’de eğitim gören özel öğrencilerden Yahya Kerem Arıcı’nın sesinden tramvayda yaptığı duyuru ile farkındalık oluşturdu. Yahya Kerem Arıcı’nın sesinden yapılan duyuru, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) aracılığıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 100’den fazla ülkede kutlanan “Paylaşma Günü” vesilesiyle paylaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çeken bir çalışma yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği etkinlik kapsamında SOBE’de eğitim gören özel öğrencilerden Yahya Kerem Arıcı’nın sesinden tramvayda yapılan bir duyuru ile farkındalık oluşturuldu.

Tramvayda Yahya Kerem Arıcı’nın sesinden yapılan duyuru, herkesi paylaşmanın ve dayanışmanın önemine çağırdı.

Tramvaydaki yolcuların, hiç beklemedikleri bir anda karşılaştıkları bu ses, yüzlerinde gülümsemeye sebep oldu. Yolcular, ayrıca sms bağışı desteği ile SOBE’de eğitim gören çocukların, burs fonuna katkı sağladı.

PAYLAŞMA GÜNÜ İLE ÖZEL BİREYLERİN HAYATLARINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Bireylerin, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplum liderlerinin, özel sektör temsilcilerinin ve öğrencilerin bir araya gelerek bağışçılığı ve gönüllülüğü kutladığı, kolektif bir bağışçılık kampanyası olan, 100’den fazla ülkede “GivingTuesday” olarak iyilik ve yardımlaşmanın kutlandığı “Paylaşma Günü”, SOBE Vakfı aracılığıyla bu yıl Konya’da dördüncü kez kutlandı.

Tüketim odaklı kampanyaların ve alışveriş çılgınlığının sembolü haline gelen Black Friday’e bir alternatif olarak doğan Paylaşma Günü, iyilik, dayanışma ve cömertlik değerlerini ön plana çıkararak toplumda anlamlı bir fark oluşturmayı amaçlıyor.

Bu yıl da kutlamalar kapsamında bireylerin, kamu kurumlarının ve özel sektörün bir araya gelerek düzenlediği çeşitli çalışmalarla eşsiz bir dayanışma örneği sergilendi.