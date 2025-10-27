Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’nun ilk kardeş şehri olan Bosna Hersek’in Teşani Belediyesi’nden gelen heyeti kabul etti.KONYA (İGFA) - Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlar iki ülke belediyelerinin karşılıklı ziyaretleri ile her geçen gün daha da pekişiyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi’nin ilk kardeş şehri olan Bosna Hersek’in Teşani Belediyesi’nden gelen heyet, Selçuklu Belediyesi’ni ziyaret etti. Teşani Belediye Başkanı Suad Huskic ve beraberindekiler Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüştü.

Geçmişten bugüne uzanan güçlü bağların daha da geliştirilmesi, kültürel ve sosyal alanlarda ortak projeler yürütülmesi konularında görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Teşani Meclis Üyesi Amir Kurtic, Teşani Başimamı Fuad Omerbasic, Teşani Belediyesi Kalkınma Ajansı Müdürü Edin İbrahimovic de hazır bulundu.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,“ İNŞA ETTİĞİMİZ KARDEŞ ŞEHİR ÇALIŞMALARI TÜRKİYE İLE BOSNA-HERSEK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARTMASINA KATKI SAĞLIYOR”

Kardeş Teşani heyetini Selçuklu’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Bosna-Hersek gönül coğrafyamızın önemli bir parçası ve iki halk arasında derin tarihi ve kültürel bağlar bulunuyor.

Selçuklu Belediyesi olarak bu bağın geliştirilmesi ve daha da güçlenmesi amacı ile inşa ettiğimiz kardeş şehir çalışmaları Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin artmasına katkı sağlıyor. Teşani ile kurduğumuz kardeşlik köprüsü sadece belediyelerimiz arasında değil, iki halk arasında da kalıcı bir dostluğun sembolüdür. İnşallah yapacağımız yeni işbirlikleri ile ikili ilişkilerimiz daha pekişecektir” dedi.

TEŞANİ BELEDİYE BAŞKANI HUSKİC , “SELÇUKLU BELEDİYESİ İLE 1994 YILINDAN BU YANA KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİMİZ VE GÖNÜL BAĞIMIZ DEVAM EDİYOR”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Teşani Belediye Başkanı Suad Huskic , “Bugün burada bulunmaktan ve iki kardeş belediye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Selçuklu Belediyesi ile 1994 yılından bu yana kardeş şehir ilişkimiz ve gönül bağımız devam ediyor. Bu sebeple bu protokolün tarihi köklerle de bağlı olması bizim için ayrıca önemli. Selçuklu Belediyesi ile olan kardeşlik bağlarımızın her geçen gün güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliği, halklarımız arasındaki dostluğun en güzel göstergesidir” diye konuştu.

Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.