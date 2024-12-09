Konya'da Karatay Belediyesi, Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü anma etkinlikleri için Konya’ya gelen yerli ve yabancı binlerce misafire sıcak sahlep ikramında bulunuyorKONYA (İGFA) - 17 Aralık’a kadar devam edecek Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri Konya'nın Karatay ilçesinde de başladı.

Söz konusu tarihler arasında organize edilen etkinlikler için Konya’da bulunan yerli ve yabancı misafirler; bir taraftan Hz. Mevlana’nın sevgi, hoşgörü ve birlik mesajlarıyla manevi bir atmosferi deneyimlerken, Karatay Belediyesi’nin sahlep ikramı da her yıl olduğu gibi bu yıl da içleri ısıtıyor.

Karatay Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği sahlep ikramı, anma etkinliklerinin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi önünde 17 Aralık’a kadar devam edecek.

Karatay’ın geleneksek ikramının bu yıl da devam ettiğini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Mevlana Celaleddin Rumi’nin hoşgörü ve sevgi dolu mesajlarını gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Şeb-i Arus gibi önemli bir etkinlikte Karatay Belediyesi olarak bu manevi atmosferin bir parçası olmaktan mutluyuz. Misafirlerimize sahlep ikram ederek, onların bu soğuk kış günlerinde biraz da olsa içlerini ısıtmak ve bu manevi atmosferi yaşamalarına katkı sunmak istedik. Herkesi bu anlamlı etkinliklere katılmaya Konyamıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, Karatay Belediyesi’nin sıcak salep ikramından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.