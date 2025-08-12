Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini bisikletle keşfetmek isteyenler için “Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz?” mottosuyla farklı güzergahlarda bisiklet turları düzenliyor.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini bisikletle keşfetmek isteyenler için farklı güzergahlarda bisiklet turları düzenliyor.

“Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz?” mottosuyla düzenlenecek bisiklet turlarında bisiklet kullanıcıları hem şehrin tarihi ve kültürel birikimi hakkında bilgi edinecek hem de doğal güzellikler arasında keyifli bir zaman geçirecek.

Başvuruları alınmaya başlayan turların ilki 17 Ağustos Pazar günü Konya Panorama Müzesi otoparkından başlayarak binlerce yıllık geçmişe sahip Sille’ye yapılacak.

24 Ağustos Pazar günü bisikletseverler Çumra’da bulunan Çatalhöyük Antik Kenti’ne; Ağustos Pazar günü ise Meram Dere’de Meram Vadisi içerisinde doğal güzellikler arasında sürüş gerçekleştirilecek. 7 Eylül Pazar günü yapılacak programda ise Karatay sınırlarında bulunan Boncukluhöyük ziyaret edilecek.

Rehber eşliğinde düzenlenecek bisiklet turları için sınırlı sayıda katılım alınacak.