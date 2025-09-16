Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurak dönemlerde şehir merkezine su aktaracak 62 kilometrelik içme suyu isale hattında bağlantı çalışmalarına başlandığını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İçme Suyu Temin Projesi kapsamında isale hattı bağlantı çalışmaları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliği, yağış rejimlerindeki düzensizlik ve su kaynaklarındaki azalmayı dikkate alarak şehre kesintisiz içme suyu sağlamak için gece gündüz çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda su sıkıntısının yaşandığı dönemlerde şehir merkezinde su arzını garanti altına almak için su kuyusu açma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, “Kurak dönemlerde şehir merkezine su aktaracak 62 kilometrelik isale hattında çalışmalarımız devam ediyor. İçme Suyu Temin Projemiz kapsamında Alakova Terfi İstasyonu üzerinden Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimize su aktarmak için, bölgedeki 14 mevcut kuyumuza 33 tane kuyu daha ilave ediyoruz. Bağlantı çalışmalarına başladığımız 62 kilometre ishale hattı ile suyu şehrimize aktarmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Konya, barajlardan yeterli su alınamayan dönemlerde dahi kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir içme suyu hizmetini sağlamış olacağız inşallah” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Konya şehir merkezi ve çevresinin uzun vadede içme suyu ihtiyacı garanti altına alınmış olacak.