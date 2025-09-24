Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin yedi yıla yaklaşan dönemdeki hizmet ve yatırım atağını 81. AK Parti Meram İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda anlattı.

KONYA (İGFA) - Toplantıya katılan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da yaptığı konuşmada Başkan Kavuş’un, Türkiye’ye örnek olan ‘Konya Modeli Belediyeciliğe Meram yorumu’ kazandırdığını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Partililere 7 yıla yaklaşan dönemindeki hizmet ve yatırımları anlattı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 81. AK Parti Meram İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emre Salur, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, ana kademe kadın ve gençlik yönetimleriyle birlikte Meram Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

MİLLETVEKİLİ ALTUNYALDIZ; “MERAM,TÜRKİYE’YE ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR”

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, teşkilat üyelerini selamlayarak birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ardından kürsüye gelen AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Meram’da hayata geçirilen projelerin Konya’ya ve Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Mustafa Kavuş’un başkanlığında Meram’da gerçekleştirilen yatırımları ‘Konya usulü belediyeciliğin Meram yorumu’ olarak niteleyen Altunyaldız, “Başkan Kavuş’un ortaya koyduğu hizmet anlayışı ve tüm eserler için kendisine teşekkür ediyorum.” dedi. Altunyaldız ayrıca ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak, “Tüm teşkilatlarımızın omuzlarında büyük bir yük var. Bu yüke rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde barışın, huzurun yeniden tesisi için mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KAVUŞ; “İLÇE, TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİ YAŞIYOR”

Başkan Mustafa Kavuş, görev süresince hayata geçirilen projeleri teşkilat mensuplarıyla paylaştı. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde iki etabın tamamlandığını, üçüncü etabın ise sona yaklaştığını belirten Kavuş, kazılar sırasında ortaya çıkan Selçuklu hamam kalıntısının jeodezik cam kubbe ile kapatılarak simge bir yapıya dönüştürüleceğini açıkladı. Lystra Antik Kenti kazılarında gün yüzüne çıkarılan kilise kalıntısının da Konya tarihi açısından önemli bir keşif olduğunu vurguladı.

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM, HER KESİME DOKUNAN YATIRIMLAR KAZANDI”

Meram Turizm Rotası, Hayvan Doğal Yaşam Alanı, tarımsal destekler, altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla ilçeye değer kattıklarını ifade eden Kavuş, kooperatif modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının başarıyla sürdüğünü söyledi. DOSD Meram ve MEGA projeleriyle çocuklara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Kavuş, “Yapay zekayı ilçemizin hizmetine sunduk. Meram’ın geleceğini hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplantının son bölümünde AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu başkanlığında geçmiş dönem çalışmaları değerlendirildi, gelecek süreçte izlenecek stratejiler üzerine görüş alışverişi yapıldı.