Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma namazı öncesi İstanbul Caddesi’ndeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cuma namazı öncesi İstanbul Caddesi’nde işyerlerini ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da selamlaşarak hayırlı cumalar dileyen Başkan Altay, “Konya’mızın her köşesinde alın teriyle çalışan esnaf kardeşlerimizle bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk. Esnafımızın güçlü olması, şehrimizin güçlü olması demektir. Birlikte üretiyor, birlikte büyüyoruz” ifadelerini kullandı.