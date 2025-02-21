Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya özgü Balık Çokratması ve Köftü Tatlısı ile Nuzumla Yatak Halısı ve Karapınar Kavurgasının coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya özgü Balık Çokratması ve Köftü Tatlısı, Seydişehir’e özgü Nuzumla Yatak Halısı ve Karapınar Kavurgasının coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Coğrafi işaret çalışmaları neticesinde, Konya’ya has yeni lezzetlerin ve el sanatlarının tescillenmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Altay, tescillerin Konya’nın zengin mutfak kültürüyle geleneksel ürünlerini ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde tanıtma fırsatı sunacağını ifade etti.

Başkan Altay, tescillerin yerel üreticilerin ürünlerini markalaştırarak ekonomik değer kazanmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına da büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Şehrimize özgü Balık Çokratması ve Köftü Tatlısı ile Seydişehir’e özgü Nuzumla Yatak Halısı ve Karapınar Kavurgasının coğrafi işaret tescili alması bizler için büyük mutluluk. Son eklemelerle beraber Konya’mızın coğrafi işaret tescili alan 82 ürünü oldu. Şehrimizin kültürel değerlerine sahip çıkmaya, yöresel ürünlerimizin hak ettiği değeri görmesini sağlamaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz lezzetleri tatmaya davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Köftü Tatlısı ve Balık Çokratmasının tescil başvurusu 2022 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Karapınar Kavurgası için başvuru Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yine 2022 yılında, Nuzumla Yatak Halısı başvurusu ise Seydişehir Belediyesi tarafından 2023 yılında yapılmıştı.