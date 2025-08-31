Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından her hafta sonu Kültürpark’ta düzenlenen çocuk etkinlikleri bu kez 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel etkinlikler ve 250 drone gösterisi ile büyük coşkuya sahne oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel etkinlikler ve 250 drone ile ışık gösterisi gerçekleştirdi.

Milli birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi ve çocukların milli değerleri yaşayarak öğrenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte; Şirinler Müzikali, Animasyon Sahne Üstü Yarışmalar, Çevre Dostu Patiler Müzikal Gösterisi, Sosis Balon Show Gösterisi, Anadolu Kafkas Dans Akademi, Animasyon Sahne Üstü Yarışmaları ve 250 Drone ile Işık Gösterisi gibi birbirinden eğlenceli içerik yer aldı.

Aynı anda havalanan 250 dronun havada çizdiği; dünya, Kitap ve Semboller, çift başlı kartal, “Benim Şehrim”, zafer meşalesi, ateşlenen roket, Türksat uydusu, astronot, Türk Bayrağı ile “Türkiye” yazısı gökyüzünü aydınlattı. Yapılan ışık gösterisi özellikle çocuklardan büyük beğeni aldı.