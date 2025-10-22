Konya'da Selçuklu Belediyesi personeli kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına belediye hizmet binasına gelen Kızılay Mobil Kan Merkezi’ne kan bağışında bulundu.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi toplumda farkındalık oluşturan projelere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye hizmet binasında Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyası hem belediye personeli hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Belediye hizmet binasına kurulan platformda, personel ve vatandaşlardan doktor kontrolünde toplanan kanlar, bekleyen hastalara ulaştırılıyor.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Kızılay tarafından belediyemizin hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına hem personellerimizin hem de vatandaşlarımızın duyarsız kalmaması bizleri memnun etti. Kan bağışı konusunda vatandaşlarımız her zaman gereken hassasiyeti gösteriyor. Yapılan kan bağışları, kan bekleyen vatandaşların şifa bulmasının yanında bağışçılar için de son derece önemli. Kan bağışı ile ilgili farkındalığın arttırılması toplumsal dayanışmanın da güçlenmesine katkı sağlıyor. Bunun yanında gönüllü bağışçı sayısının artması, sağlık sistemimizin güçlenmesine ve acil durumlara daha hızlı müdahale edilmesine de önemli katkı sunmaktadır. Bu bağlamda personellerimize ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum, bağışlanan kanların yerine ulaşması, vatandaşlarımıza şifa olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.