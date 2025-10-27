Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, otizmli bireylerin üretim süreçlerine aktif katılımını sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında otizmli öğrenciler, sevgi, emek ve sabırla sukulent bitkileri yetiştiriyor.KONYA (İGFA) - SOBE’nin özel serasında yetiştirilen sukulentler, yalnızca birer bitki değil; özel eğitim süreçlerinin, sabrın ve gelişimin birer sembolü olarak öne çıkıyor. Öğrenciler, uzman eğitmenlerin rehberliğinde bitkilerin ekiminden bakımına kadar tüm aşamalarda aktif rol alıyor. Bu süreç, öğrencilerin el becerilerini, dikkat sürelerini ve sorumluluk bilincini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

YETİŞTİRİLEN SUKULENTLER SOBEDÜKKAN’DA SATIŞA SUNULUYOR

Otizmli öğrencilerin el emeğiyle yetiştirdiği sukulentler, www.sobedukkan.com adresi üzerinden satışa sunuluyor. Dayanıklı ve az bakım gerektiren bu özel bitkiler; evlerde, ofislerde veya özel günlerde doğallığıyla öne çıkan zarif bir hediye alternatifi oluşturuyor. Ayrıca düğün, nişan, davet ve diğer özel organizasyonlar için toplu sukulent satışları da gerçekleştiriliyor. Sobedükkan’da satılan her sukulent, doğrudan otizmli bireylerin eğitimine ve istihdamına destek sağlıyor. Elde edilen gelirler, SOBE Vakfı’nın eğitim, terapi ve sosyal uyum programlarının sürdürülebilirliğine aktarılıyor. Böylece bir sukulent satın almak, sadece bir bitki edinmek değil; otizmli bireylerin geleceğine yatırım yapmak anlamına geliyor.

İstihdama yönelik çalışmalarıyla da dikkat çeken SOBE Vakfı, otizmli bireylerin iş gücüne katılımını teşvik ediyor. İŞKUR’un düzenlediği “Destekli İstihdam Projesi” kapsamında SOBE bünyesinde 2 öğrenci istihdam edilerek çalışmaya başladı. Bu uygulama, hem otizmli bireylerin mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de toplumda üretken bireyler olarak yer almalarına katkı sağlıyor.

SOBE Vakfı Süpervizörü Süleyman Ercan, 2022 yılında ‘Otizmli Eller KOP ile Toprağa Dokunuyor’ projesinin başladığını belirterek, “Bu proje kapsamında oluşturduğumuz seramız, otizmli bireylerin doğayla buluştuğu, üretim sürecini deneyimlediği çok özel bir alan haline geldi. Çocuklarımızın küçük saksılara kendi elleriyle çiçek dikmesiyle başlayan bu yolculuk, bugün 2 otizmli bireyin İŞKUR işbirliğiyle istihdam edilmesiyle anlamlı bir noktaya ulaştı.

Burada üretilen sukulentler, düğün, nişan gibi özel organizasyonlarda satışa sunularak otizmli bireylerin üretim sürecine katkılarının somut bir değer kazanmasını sağladı. Bu bizim için sadece bir proje değil; otizmli bireylerin emekleriyle, sabırlarıyla ve potansiyelleriyle toplumsal yaşama katıldıklarının en güzel göstergesi. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, ailelere ve destek veren kurumlara gönülden teşekkür ediyorum” dedi.