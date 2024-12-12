Konya Selçuklu Belediyesi okul kütüphaneleri eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler hem ders çalışıyor, hem de kitaplardan faydalanıyor.KONYA (İGFA) - Türkiye’de kütüphanecilik faaliyetleriyle adından söz ettiren Selçuklu Belediyesi okul kütüphaneleri ile her eğitim düzeyinden öğrencinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.



Selçuklu’da 100’ü okul kütüphanesi olmak üzere toplam 109 kütüphane yer alıyor.

Selçuklu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü çatısı altında ilçede 29 ilkokul, 39 ortaokul, 32 lise olmak üzere 100 adet Okul Kütüphanesi, 1 Şehir Kütüphanesi ve 8 Halk Kütüphanesi bulunuyor. Sürekli yeni yayınlar ve güncel kitaplarla hizmet standardını her zaman üst seviyede tutarak yıl boyunca tercih edilen Selçuklu Belediyesi kütüphaneleri eğitime büyük katkı sunmaya devam ediyor.

Eğitim çağındaki çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmanın yanı sıra onlara ders çalışma ve araştırma yapmak için önemli olanaklar sağlayan ve büyük bir okur kitlesine sahip olan Selçuklu Belediyesi okul kütüphanelerinden her gün yüzlerce öğrenci faydalanıyor. Eğitimin en büyük destekçisi olan Selçuklu Belediyesi de çocukların kütüphaneye olan ilgilerini arttırmak için yıl içerisinde en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller veriyor.

Selçuklu Belediyesi’nin kütüphane hizmetlerinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrencilerde Selçuklu Belediyesine ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya sunulan hizmet nedeni ile teşekkür etti.

Selçuklu’da okul kütüphaneleri 2024 yılında 122 bin 946 üye ve 563 bin 915 kitap sayısına ulaştı. Bu sayıya farklı mahallelerde bulunan halk kütüphaneleri ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi de eklendiğinde toplamda 109 kütüphanede 211 bin 319 üye ve 701 bin 800 kitap sayısı ile rekor bir seviyede okurlara hizmet sunuyor.

Kitapların hayat boyu öğrenme anlamında insanların en iyi arkadaşı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak geleceğin teminatı çocukların kitap dostu olmaları için önemli sorumluluklar taşıdıklarını söyledi.