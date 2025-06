Konya Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atıkta farklı bir pencere açtığı “Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması”nın ödül töreni gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bütün çocuklarımızın sıfır atık bilinciyle, çevre kültürü ve duyarlılığıyla yetişmesini arzu ediyoruz” dedi.

Selçuklu Belediyesi yeni nesilde ve toplumda sıfır atık bilincinin artırılarak farkındalığa dönüşmesi amacıyla farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu hedefle düzenlenen ve 64 okulun toplamda 222 ton atık topladığı "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Seyir Tepesi’nde gerçekleşen ödül töreninde birinci olan okullar ödülleri olan piknik organizasyonunda doyasıya eğlenirken sıfır atığa yeniden dikkat çekti.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı: “Bu tür yarışmalar ve bu tür programlar çocuklarımızın farkındalığını çok çok daha yüksek seviyelere çıkartıyor”

Selçuklu'da her zaman öncü olmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Okullar Sıfır Atık için Yarışıyor programımıza 3 yıl önce başlamıştık. İlk yılda çok yoğun ilgi vardı ama bugün görüyorum ki yıllar geçtikçe ilgi artıyor. Bütün okullarımız sürece dahil oluyor. Bu bizi mutlu ediyor. Çünkü bütün çocuklarımızın sıfır atık bilinciyle, çevre bilinciyle, çevre kültürüyle, çevre duyarlılığıyla yetişmesini arzu ediyoruz. Bu manada tabii ki okullarımızda kıymetli öğretmenlerimiz çocuklarımıza çok farklı eğitim faaliyetleri yürütüyorlar. Ama ben inanıyorum ki bu tür yarışmalar ve bu tür programlar çocuklarımızın farkındalığını çok çok daha yüksek seviyelere çıkartıyor ve bunu da inşallah gelecek nesillere aktarma imkanımız olacak. Onun için bütün yarışmamıza katılan okullarımızı tebrik ediyorum. Kıymetli gençlerimizi, öğrencilerimizi, ailelerini tebrik ediyorum. Çünkü bu yarışma sadece çocuklarımızla devam etmiyor, aileler de bu yarışmanın içerisine dahil oluyor. Hem evlerden hem dışarıdan topladıkları geri dönüşümleri çocuklarına teslim ediyorlar. Onlar da okullarımızda bunları bize teslim ediyorlar. Ailelerimizin de katkısı büyük. Tabii ki kıymetli öğretmenlerimiz, idarecilerimiz bu programa sahip çıkıyorlar ve çocuklarımızı teşvik ediyorlar. Toplumsal anlamda bir duyarlılık, farkındalık ve bilinci hep birlikte kazandırmış oluyoruz. Bu manada inşallah gelecekte çok daha temiz bir çevre gelecekte israf etmediğimiz ve kirletmediğimiz bir dünyada hep birlikte yaşayacağız diyorum. Gelecek nesillerimize daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sıfır atık hareketini başlatarak tüm Türkiye’de ve dünyada farkındalık oluşturan ve projelere öncülük eden saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye, hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Tekrar burada bulunan protokolümüze, kıymetli kaymakamımıza, çevre şehircilik il müdür yardımcımıza, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanımıza, değerli misafirlerimize programımızı onurlandırdıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarımızı el birliğiyle daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz ve daha güzel bir dünyayı, çevreyi hep birlikte gelecek nesillerimize bırakacağız” dedi.

Selçuklu Kaymakamı Tortop: “Geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızın çevre konusunda güçlü bir bilinçle donanmış olması önemli”

Her yıl bugünlerde çocukların sıfır atık yarışması ödüllerini büyük bir sevinçle, mutlulukla verdiklerini söyleyen Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “Tabii bir gerçek var, o da dünyayı kirleten, biz gibi gelişmekte olan ülkeler değil, dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkeleri. Bugün ortaya çıkan gerçek şu ki; biz de kalkınmamızı gayet dikkatli bir şekilde çevreyi kirletmeden, çevreyi temiz tutarak dışsallığı en az düzeyde ortaya çıkararak yapmak durumundayız. Bunun da en etkili yollarından biri geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızın bu konuda güçlü bir bilinçle donanmış olması. Onlar da tabii ne yapacak? Önce kendi odalarını temiz tutacak. Annelerini, babalarını, aile büyüklerini, kardeşlerini temiz bir çevre konusunda yol gösterecek ve böylelikle ideal düzene ulaşmış olacağız. Netice itibariyle bugün sadece bizlerin evimizi, sokağımızı, semtimizi, kentimizi ülkemizi temiz tutmamız bir yere kadar önemli ama bir yerden sonra yeterli olmuyor. Bugün Akdeniz'in karşı kıyılarında atılan katı atıkların dalgalar yoluyla üç gün, beş gün, bilemediniz on gün içinde bizim kıyılarımıza da geldiği bir gerçek. O bakımdan ben sevgili yavrularımıza gösterdiği hassasiyet noktasında teşekkür ediyorum. Onları eğiten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili yavrularımızın ömrü uzun, kısmeti gür olsun diyorum ve onlara her konuda destek sağlayan sayın belediye başkanımıza ve Selçuklu Belediyemize de çok teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.