“2025 İzmir Bilim Olimpiyatları 2. Aşama: Yüz Yüze Değerlendirme Sınavı” 615 öğrencinin katılımıyla Bornova Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, temel bilimlere olan ilginin artırılması ve geleceğin bilim insanı adaylarının desteklenmesi amacıyla düzenlenen sınava; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Vermez, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ali Can Güllü, eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İZBO İLE BİLİMİN IŞIĞINDA YÜKSELEN NESİL

Sınav; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla matematik, bilgisayar, fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında toplam 12 farklı kategoride gerçekleştirildi. Kategoriler, öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine göre belirlenerek akademik derinliği ve bilimsel düşünme kapasitesini ölçmeye yönelik olarak hazırlandı. 2025 İzmir Bilim Olimpiyatları’nın ikinci aşamasını oluşturan bu sınav, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra onların bilimsel alanlarda potansiyellerini keşfetmelerine imkân tanıdı. Aynı zamanda İzmir'de bilimsel farkındalığın artırılması yönünde önemli bir adım atıldı.

BİLİMLE BÜYÜYEN UMUTLAR, GELECEĞİN KAPILARINI ARALIYOR

Sınav esnasında öğrenci velileriyle bir araya gelen İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, velilerle sınav sürecini değerlendirdi. İzmir Bilim Olimpiyatları’nın (İZBO) bir yarışma olmasının yanı sıra gençlerin bilimsel farkındalığını artırmaya yönelik güçlü bir eğitim vizyonu olduğunu vurgulayan Yahşi, şu ifadeleri kullandı: “İZBO, evlatlarımızın içindeki öğrenme arzusunu görünür kılmak ve onları bilimle buluşturmak adına büyük bir umut projesinin adıdır.

Bugün burada sadece bir sınav yapmıyoruz; aynı zamanda geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin ve düşünce liderlerinin kalplerine dokunuyoruz. Her biri farklı hayaller kuran bu çocuklarımız, bizim yarınlarımız, umudumuz ve ortak geleceğimizdir. İzmir eğitim ailesi olarak bilimin ışığıyla onların hayallerine eşlik ediyor ve her biriyle gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki burada yarışan her öğrencimiz, birincilikten çok daha kıymetli bir şey kazandı: Kendi potansiyelini fark etme cesareti. Eğitimciler olarak biz, el ele vererek her çocuğumuzun içinde saklı duran cevheri, sabırla ve sevgiyle ortaya çıkarmaya; onları anlamaya ve onlara inanmaya devam edeceğiz. Evlatlarımıza bu yolda eşlik eden herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

“Olimpiyat Kültürü” ana temasıyla çevrim içi ön değerlendirme, yüz yüze değerlendirme ve çevrim içi eğitimler olmak üzere üç aşamada yürütülen İzmir Bilim Olimpiyatları programı, İzmir genelinde bilimsel yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesi ve desteklenmesi yönünde atılan önemli bir adım oldu.