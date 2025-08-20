Bursa'da Gemlik Belediyesi, Uğur Böcekleri Gündüz Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde Temmuz ve Ağustos aylarında miniklere özel yaz okulu programı düzenledi.BURSA (İGFA) - 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan programlara her hafta 20 öğrenci katıldı.

Yaz boyunca gerçekleştirilen atölyeler sonunda toplam 231 öğrenci eğitim aldı. Çocukların hem eğlenip hem de öğrenmesini hedefleyen yaz okulunda; robotik kodlama, seramik, duyusal etkinlikler ve sanat atölyeleri gibi birçok farklı alanda eğitimler verildi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, düzenlenen etkinliklerle amaçlarının eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Belediye olarak hem çocukları hem de anneleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Deviren, önümüzdeki hafta atölyelerin anne ve çocukların birlikte katılacağı programlarla devam edeceğini dile getirdi.