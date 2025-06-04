Türkiye’nin global tekne üreticisi Sirena Marine, sürdürülebilirliğe olan bağlılığını sadece denizlerde değil her alanda göstermeye devam ediyor. Sirena Marine bu anlayışla 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İznik Gölü kıyılarında düzenlediği “Temizlik Harekâtı” ile çevreye duyarlı bir adım daha attı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin global tekne üreticisi Sirena Marine, sürdürülebilirliğe olan bağlılığını sadece denizlerde değil her alanda göstermeye devam ediyor.

Sirena Marine bu anlayışla 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İznik Gölü kıyılarında düzenlediği “Temizlik Harekâtı” ile çevreye duyarlı bir adım daha attı.

Gönüllü ekiplerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte atıklar toplanırken aynı zamanda çevre ve doğa hakkında farkındalığın da artırılması sağlandı. İznik Gölü’nün doğal yaşamına katkı sağlanırken ve bölge halkıyla birlikte doğa için harekete geçmenin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Sirena Marine sürdürülebilirlik vizyonuyla, sadece çevresel etkisini azaltmakla kalmıyor aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturmayı, doğal kaynakları korumayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyor. Üretim süreçlerinden toplumsal projelere kadar her alanda çevresel sorumluluğu merkeze alarak hareket ediyor.

Bu doğrultuda gerçekleştirdiği her faaliyeti denizden karaya uzanan sürdürülebilirlik yolculuğunun bir parçası olarak görüyor. Gerçekleştirdiği “Temizlik Harekâtı” gibi etkinliklerle doğayla uyumlu bir yaşam kültürünü desteklemeyi sürdürüyor. Şirket önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir gelecek için çevresel duyarlılığı desteklemeye devam edecek.