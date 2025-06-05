Kayseri Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların bayramı sağlık, huzur ve güven içinde geçirmesi için ilçe genelinde denetimlerini artırdı.KAYSERİ (İGFA) - İlçe genelindeki denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve bayram boyunca da devam edeceğini hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Zabıtamız yıl boyunca sürekli olarak denetimlerini zaten yapıyor ama bayramlar gibi özel günler için denetimlerimizi daha da artırdık. Vatandaşlarımızın sağlığı ve gıda güvenliği bizim için büyük önem arz ediyor.

Hemşehrilerimizin tüketici haklarını korumayı amaçlayan zabıta ekiplerimiz, bayram öncesi yoğunluk yaşanan baharatçı, tatlıcı, market, kuruyemişçi, kasap, pastane gibi iş yerlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında işletmelerde hijyen koşulları, gramaj, tartı doğruluğu, kasa ve raf fiyat uyumu, sağlık kurallarına uygunluk, satılan ürünlerdeki son kullanma tarihi tek tek inceleniyor. Kurallara uyarak gerekli tüm hassasiyeti gösteren esnafımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı, mutlu bayramlar diliyorum." dedi.

Başkan Palancıoğlu, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için bayram boyunca da denetimlerin süreceğini söyledi.