Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanıı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını hedef alan ifadelerine tepki göstererek, ifadelerin yargı bağımsızlığına ve hukuk devletine yönelik tehdit olduğunu vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında 'yargı görevi yapanı tehdit' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından re'sen soruşturma başlattı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanının devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan ifadelerinin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hiç kimsenin yargı mensuplarını hedef göstererek veya tehdit ederek yargıya yön veremeyeceğini ifade eden Bakan Tunç, bu pervasız ve sorumsuz açıklamaların doğrudan hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hedef aldığını belirterek, Anayasa’nın 138. maddesine atıfta bulundu. "Bu madde, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini açıkça ortaya koyuyor" diyen Bakan Tunç, yargıya intikal etmiş iddialarla ilgili savunma haklarının mevcut olduğunu ve isnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yargılama makamlarında yapılması gerektiğini hatırlattı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1930369279058424259

"YARGIYA TEHDİT, HUKUK DEVLETİNE SALDIRIDIR"

Adli soruşturmaların sonucunda ortaya çıkacak kararların hem yargının hem de kamuoyunun denetiminde olacağını belirten Bakan Tunç, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretlerin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varılamayacağını ifade eden Bakan Tunç, Türk yargısının görevini bağımsız ve tarafsız bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti. Hâkim ve savcıların tehditlere boyun eğmeyeceğini ve adaletin terazisinin hiçbir baskıdan etkilenmeden yalnızca hukukla işlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

BAŞSAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle “Yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” re’sen soruşturma başlattı.

NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı gibi Özgür Özel, Gaziosmanpaşa’daki mitingte yaptığı konuşmada, emniyetten adliyeye götürülen aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 36 kişinin görüntülerine tepki göstermiş ve konuşmasında, ”O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle. Akın, sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız." ifadelerini kullanmıştı.