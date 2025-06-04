Mersin Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun boya üretim atölyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem eğitim alıyor hem de üretime katkı sağlıyor.ANKARA (İGFA) -Mersin Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun boya üretim atölyesinde boya üretiyor. Öğrenciler, patentini aldıkları TORMİS markasıyla tonlarca ürün satarak gelir elde etti. "TORMİS" adıyla patent ve marka hakkı alan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, okulun atölyesinde fabrika gibi üretim yapıyor.

Kaliteli ve sürdürülebilir boya üretimi hedefleyen öğrenciler sadece teorik bilgi edinmekle kalmayıp aynı zamanda gerçek bir üretim sürecinin parçası da oluyor.

Milli Eğititm Bakanlığı'nın resmi internet sitesi'nde yer alan habere göre, daha önce dezenfektan ve çeşitli temizlik malzemeleri üreten okul, 2022 yılından itibaren boya üretimine de başladı. Tonlarca iç cephe ve dış cephe boyası üreten okul, inşaat boyası yelpazesini genişleterek yol boyası ve yağlı boya üretme aşaması üzerinde çalışıyor.